Показатель суточного прироста новых случаев COVID-19 снизился на Украине

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 096 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 10 199 человек, умерли 156 человека, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"29 мая 2021 на Украине зафиксировано 3 096 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 309 человек; летальных случаев - 156; выздоровели - 10 199 человек", - сообщается на странице Минздрава в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 28 мая, сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 2 199 769 человек, 50 388 пациентов скончались, 2 030 415 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.