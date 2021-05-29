Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными на введенной в эксплуатацию станцией метро "8 ноября", сообщает сайт главы государства.
Новая станция фиолетовой ветки Бакинского метро, расположенная в Насиминском районе города, на улице Джейхуна Салимова, 1065, названа «8 ноября» в честь Дня Победы.
Протяженность станции «8 ноября» составляет 166,98 метров, что позволяет принимать составы из 7 вагонов. С вводом ее в эксплуатацию стал возможным также переход поездов с одной линии на другую. С этой целью параллельно со станцией построен перегон длиной 193,1 метр.
Станция является трехуровневой, вход/выход пассажиров на станцию и переход с уровня на уровень обеспечивают 17 эскалаторов и лифтов, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Станция "8 ноября" является третьей станцией фиолетовой ветки Бакинского метрополитена.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 230 млн человек.
А. Мамедов
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