Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу ознакомился с условиями, созданными на введенной в эксплуатацию станцией метро "8 ноября", сообщает сайт главы государства.

Новая станция фиолетовой ветки Бакинского метро, расположенная в Насиминском районе города, на улице Джейхуна Салимова, 1065, названа «8 ноября» в честь Дня Победы.

Протяженность станции «8 ноября» составляет 166,98 метров, что позволяет принимать составы из 7 вагонов. С вводом ее в эксплуатацию стал возможным также переход поездов с одной линии на другую. С этой целью параллельно со станцией построен перегон длиной 193,1 метр.

Станция является трехуровневой, вход/выход пассажиров на станцию и переход с уровня на уровень обеспечивают 17 эскалаторов и лифтов, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Станция "8 ноября" является третьей станцией фиолетовой ветки Бакинского метрополитена.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 26-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 230 млн человек.

А. Мамедов