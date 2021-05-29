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СНГ 29.05.2021 15:00

В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 401 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 289 случаев, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 289 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 325 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписали 9 тыс. 250 человек, 401 пациент умер от коронавируса.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 241 новый случай COVID-19 за сутки, 61 скончавшийся и 2 тыс. 911 выздоровевших.

Российская столица в течение всего времени распространения коронавируса лидирует по уровню суточного прироста. Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Тыве - пять, в Магаданской области - четыре, по одному случаю в Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 053 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 120 тыс. 807 умерших и 4 млн 670 тыс. 484 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 137,5 млн тестов на COVID-19, из них 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 526 тыс. 547 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]