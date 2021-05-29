В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 401 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9 тыс. 289 случаев, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 289 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 325 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписали 9 тыс. 250 человек, 401 пациент умер от коронавируса.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 241 новый случай COVID-19 за сутки, 61 скончавшийся и 2 тыс. 911 выздоровевших.

Российская столица в течение всего времени распространения коронавируса лидирует по уровню суточного прироста. Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Тыве - пять, в Магаданской области - четыре, по одному случаю в Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 053 тыс. 748 случаев коронавирусной инфекции, 120 тыс. 807 умерших и 4 млн 670 тыс. 484 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 137,5 млн тестов на COVID-19, из них 369 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 526 тыс. 547 человек.