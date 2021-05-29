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Регион 29.05.2021 16:24

Рухани пообещал вывод иранской вакцины на внутренний рынок ко второй половине июня

Разработанная в Иране вакцина против COVID-19 поступит на внутренний рынок ко второй половине июня, цитирует агентство ИРНА заявление президента Хасана Рухани.

"Когда вакцины внутреннего производства поступят на рынок, условия будут лучше, и тогда вакцинация (ею - ИФ) начнется через пару дней", - приводит агентство его слова.

Он также выразил надежду, что вакцинация граждан продлится примерно три-четыре месяца.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]