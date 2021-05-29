Рухани пообещал вывод иранской вакцины на внутренний рынок ко второй половине июня

Разработанная в Иране вакцина против COVID-19 поступит на внутренний рынок ко второй половине июня, цитирует агентство ИРНА заявление президента Хасана Рухани.

"Когда вакцины внутреннего производства поступят на рынок, условия будут лучше, и тогда вакцинация (ею - ИФ) начнется через пару дней", - приводит агентство его слова.

Он также выразил надежду, что вакцинация граждан продлится примерно три-четыре месяца.