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Регион 29.05.2021 13:11

Пашинян заявляет о готовности Армении отвести свои войска от границы с Азербайджаном, рассчитывает на аналогичные шаги со стороны Баку

Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает отвода азербайджанских войск с территории Армении, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

По его словам, Армения готова под эгидой МГ ОБСЕ начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном.

"Есть возможность деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Благодарю международных партнеров за реакцию, благодарю Россию, страны МГ ОБСЕ Францию, США, Европарламент, Индию, Канаду. Заявление и логика шагов в заявлении МГ ОБСЕ приемлема для нас, они призвали предпринять меры по снижению напряжённости на границе, предложили сторонам отвести войска, при их содействии осуществить работы по демаркации и делимитации границы", - отметил Пашинян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]