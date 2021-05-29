Пашинян заявляет о готовности Армении отвести свои войска от границы с Азербайджаном, рассчитывает на аналогичные шаги со стороны Баку

Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает отвода азербайджанских войск с территории Армении, заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

"Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждем, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договоренности с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) до Хознавара (Сюникская область на юге Армении - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

По его словам, Армения готова под эгидой МГ ОБСЕ начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном.

"Есть возможность деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Благодарю международных партнеров за реакцию, благодарю Россию, страны МГ ОБСЕ Францию, США, Европарламент, Индию, Канаду. Заявление и логика шагов в заявлении МГ ОБСЕ приемлема для нас, они призвали предпринять меры по снижению напряжённости на границе, предложили сторонам отвести войска, при их содействии осуществить работы по демаркации и делимитации границы", - отметил Пашинян.