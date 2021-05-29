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Регион 29.05.2021 14:10

Россия является для Армении партнером номер один в сфере безопасности - Пашинян

И.о. премьера Армении Никол Пашинян назвал Россию основным партнером в сфере безопасности.

"В сфере безопасности партнером номер один Армении является Россия, с ней есть договоры об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО. ОДКБ наша основная система безопасности", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

По его словам, Армения должна сотрудничать также с Ираном и Грузией по вопросам обеспечения региональной безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]