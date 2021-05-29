Россия является для Армении партнером номер один в сфере безопасности - Пашинян

И.о. премьера Армении Никол Пашинян назвал Россию основным партнером в сфере безопасности.
"В сфере безопасности партнером номер один Армении является Россия, с ней есть договоры об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО. ОДКБ наша основная система безопасности", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.
По его словам, Армения должна сотрудничать также с Ираном и Грузией по вопросам обеспечения региональной безопасности.
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