Россия является для Армении партнером номер один в сфере безопасности - Пашинян

И.о. премьера Армении Никол Пашинян назвал Россию основным партнером в сфере безопасности.

"В сфере безопасности партнером номер один Армении является Россия, с ней есть договоры об объединённой группировке войск и объединённой системе ПВО. ОДКБ наша основная система безопасности", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

По его словам, Армения должна сотрудничать также с Ираном и Грузией по вопросам обеспечения региональной безопасности.