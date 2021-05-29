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Дальнее зарубежье 29.05.2021 17:22

В Иране посоветовали израильтянам покупать жилье в Европе, США и других странах

Израилю следует подумать о том времени, когда ему придется передать палестинцам контроль над их территориями, заявил в субботу командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Гаани.

"Я советую всем сионистам возвращаться обратно и выкупать дома, которые они продали в Европе, США или еще где-то, чтобы приехать на палестинские территории, до того, как эти дома подорожают", - сказал Гаани.

По его словам, "израильскому режиму нужно подумать о временах, когда он передаст контроль палестинцам над оккупированными землями".

Также военачальник отметил, что "силы палестинского сопротивления добились больших успехов в последние годы, поскольку они отправили в сторону Израиля только за три первых дня последнего сражения больше ракет, чем за 22 дня в декабре 2008 или январе 2009 годов".

"Более чем 3 тыс. произведенных в Палестине ракет были выпущены силами сопротивления по оккупированным территориям в течение последней 12-дневной войны против Израиля", - подчеркнул Гаани.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет.

Погибли более 250 человек, включая 12 мирных жителей Израиля. Палестинские власти сообщили о гибели 243 палестинцев, включая 66 детей, но не уточнили, сколько среди погибших оказалось бойцов вооруженных формирований. Нетаньяху в свою очередь заявил об уничтожении более 200 боевиков, в том числе 25 полевых командиров.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, КСИР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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