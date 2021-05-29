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Регион 29.05.2021 14:03

Пашинян отказывается обсуждать с Баку вопрос о коридоре через Армению в Нахчыван

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что не будет обсуждать с Баку вопрос о коридоре через территорию республики, соединяющем с Нахичеванской автономной республикой (в составе Азербайджана).

"Мы никогда официально и неофициально не обсуждали вопрос о коридоре, об обмене территорий, не обсуждали вопрос Мегри (город в Сюникской области на границе с Ираном - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

"Есть заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, где речь идет об открытии коммуникаций, но речи нет о коридоре. Мы выступаем за открытие коммуникацию, за налаживание железнодорожной связи в регионе", - отметил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, НАХЧЫВАН, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]