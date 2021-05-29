Пашинян отказывается обсуждать с Баку вопрос о коридоре через Армению в Нахчыван

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что не будет обсуждать с Баку вопрос о коридоре через территорию республики, соединяющем с Нахичеванской автономной республикой (в составе Азербайджана).

"Мы никогда официально и неофициально не обсуждали вопрос о коридоре, об обмене территорий, не обсуждали вопрос Мегри (город в Сюникской области на границе с Ираном - ИФ)", - сказал Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии "Гражданский договор" в субботу.

"Есть заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, где речь идет об открытии коммуникаций, но речи нет о коридоре. Мы выступаем за открытие коммуникацию, за налаживание железнодорожной связи в регионе", - отметил Пашинян.