Проект бюджета США на 2022 год предусматривает выделение Грузии финпомощи на $88 млн

В проекте Госдепартамента США на 2022 финансовый год предусматривается выделение Грузии в рамках различных программ помощи в размере $88 млн, сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на опубликованный ведомством документ.
Согласно проекту Госдепа, финансовая помощь будет направлена "на демократизацию, экономическое развитие, евроатлантическую интеграцию страны, а также на сдерживание влияния Кремля в Грузии".
"Выделение этих средств окажет содействие проведению реформ в экономике, повышению конкурентоспособности в частном секторе и производительности сельского хозяйства, а также привлечению иностранных инвестиций", - сказано в документе.
Отмечается, что финансирование поможет "усилению энергетической безопасности и кибербезопасности, а также повышению экономических возможностей и интеграции населения, находящегося под воздействием вредного влияния из России".
На прошлой неделе правительство США выделило Грузии грант в размере $67 млн для содействия устойчивому развитию страны с возможностью его увеличения в течение следующих пяти лет до $330 млн.
Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.
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