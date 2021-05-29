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Регион 29.05.2021 18:46

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает выделение Грузии финпомощи на $88 млн

В проекте Госдепартамента США на 2022 финансовый год предусматривается выделение Грузии в рамках различных программ помощи в размере $88 млн, сообщают в субботу грузинские СМИ со ссылкой на опубликованный ведомством документ.

Согласно проекту Госдепа, финансовая помощь будет направлена "на демократизацию, экономическое развитие, евроатлантическую интеграцию страны, а также на сдерживание влияния Кремля в Грузии".

"Выделение этих средств окажет содействие проведению реформ в экономике, повышению конкурентоспособности в частном секторе и производительности сельского хозяйства, а также привлечению иностранных инвестиций", - сказано в документе.

Отмечается, что финансирование поможет "усилению энергетической безопасности и кибербезопасности, а также повышению экономических возможностей и интеграции населения, находящегося под воздействием вредного влияния из России".

На прошлой неделе правительство США выделило Грузии грант в размере $67 млн для содействия устойчивому развитию страны с возможностью его увеличения в течение следующих пяти лет до $330 млн.

Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]