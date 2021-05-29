Президент Азербайджана выделил 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей, а также на продолжение работ по привлечению дополнительных земель в севооборот и разработку новых проектов в этом направлении.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

А. Мамедов