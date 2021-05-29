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АПК 29.05.2021 15:13

Президент Азербайджана выделил 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей, а также на продолжение работ по привлечению дополнительных земель в севооборот и разработку новых проектов в этом направлении.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЕЛИОРАЦИЯ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]