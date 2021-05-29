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СНГ 29.05.2021 19:10

Первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал открыли в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в субботу в столице новый железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования.

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", - сказал Собянин во время церемонии открытия вокзала.

По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.

"В целом позитивный проект, как для москвичей, так и для гостей столицы", - отметил мэр.

По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее.

"Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал - это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое. Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг", - сказал Белозеров, пояснив, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.

"Мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным запахом, здесь все настроено именно для этого", - добавил он.

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Тэги: МОСКВА, ВОКЗАЛ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]