Во Вьетнаме обнаружили мутацию COVID-19, совмещающую в себе британский и индийский штаммы

Во Вьетнаме обнаружили новую разновидность коронавируса, представляющую собой комбинацию из британского и индийского штаммов, передают в субботу местные СМИ.
"Мы обнаружили гибрид индийского и британского штаммов. Характерной чертой этого штамма является то, что он быстро распространяется в воздухе. Концентрация вируса в горловой жидкости быстро увеличивается и очень сильно распространяется в окружающей среде", - заявили в Минздраве страны.
В ведомстве не пояснили, сколько именно человек заражены этой новой разновидностью коронавируса. Также в Минздраве пообещали в ближайшее время поделиться более точными данными о мутации вируса.
В настоящее время Вьетнам борется с несколькими вспышками заболеваемости в некоторых городах, в том числе в Ханое и Хошимине. В стране проживают порядка 97 млн человек, вакцинированы против вируса не многим более 1 млн человек.
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