Два человека погибли и шестеро пострадали во время селевого выброса на юго-востоке Казахстана

В Уйгурском районе Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в субботу в результате селевого выброса два человека погибли и шестеро пострадали, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
"29 мая в 13:35 в департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области поступило сообщение о том, что произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе (...), в результате чего пострадали шесть человек и погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Один человек пропал без вести", - сказал Уали журналистам.
Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. "По без вести пропавшему организованы поисково-спасательные работы", - отметил представитель МЧС.
По информации ведомства, селевой выброс произошел связи с резким изменением погодных условий: кратковременный ливневый дождь с градом продолжительностью около 15 минут.
В настоящее время на месте работают более 30 спасателей, полицейские, задействованы четыре кареты "скорой помощи".
В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб, организована работа "горячей линии" психологической поддержки, отметили в пресс-службе.
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