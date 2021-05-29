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СНГ 29.05.2021 21:46

Два человека погибли и шестеро пострадали во время селевого выброса на юго-востоке Казахстана

В Уйгурском районе Алматинской области (на юго-востоке Казахстана) в субботу в результате селевого выброса два человека погибли и шестеро пострадали, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

"29 мая в 13:35 в департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области поступило сообщение о том, что произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе (...), в результате чего пострадали шесть человек и погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Один человек пропал без вести", - сказал Уали журналистам.

Пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. "По без вести пропавшему организованы поисково-спасательные работы", - отметил представитель МЧС.

По информации ведомства, селевой выброс произошел связи с резким изменением погодных условий: кратковременный ливневый дождь с градом продолжительностью около 15 минут.

В настоящее время на месте работают более 30 спасателей, полицейские, задействованы четыре кареты "скорой помощи".

В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб, организована работа "горячей линии" психологической поддержки, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЕЛЬ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]