Три рудных месторождения Азербайджана переданы в эксплуатацию турецким компаниям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о регулировании ряда вопросов, связанных с изучением, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Гашгачайское рудное месторождение передается для эксплуатации компании "Eti Bakır", а месторождения Эльбейдаш и Агдуздаг – компании "Artvin Maden". Месторождения передаются для эксплуатации на контрактной основе сроком на 30 лет.
Министерству экологии и природных ресурсов поручено совместно с министерством экономики в течении трех месяцев подготовить проекты договоров об эксплуатации месторождений, согласовать их с главой государства и осуществить процедуру подписания договоров с компаниями.
А. Мамедов
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