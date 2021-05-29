Три рудных месторождения Азербайджана переданы в эксплуатацию турецким компаниям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о регулировании ряда вопросов, связанных с изучением, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Гашгачайское рудное месторождение передается для эксплуатации компании "Eti Bakır", а месторождения Эльбейдаш и Агдуздаг – компании "Artvin Maden". Месторождения передаются для эксплуатации на контрактной основе сроком на 30 лет.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено совместно с министерством экономики в течении трех месяцев подготовить проекты договоров об эксплуатации месторождений, согласовать их с главой государства и осуществить процедуру подписания договоров с компаниями.

А. Мамедов