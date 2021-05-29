Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 29.05.2021 15:56

Три рудных месторождения Азербайджана переданы в эксплуатацию турецким компаниям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о регулировании ряда вопросов, связанных с изучением, разведкой, разработкой и эксплуатацией рудных месторождений Гашгачай, Эльбейдаш и Агдуздаг, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Гашгачайское рудное месторождение передается для эксплуатации компании "Eti Bakır", а месторождения Эльбейдаш и Агдуздаг – компании "Artvin Maden". Месторождения передаются для эксплуатации на контрактной основе сроком на 30 лет.

Министерству экологии и природных ресурсов поручено совместно с министерством экономики в течении трех месяцев подготовить проекты договоров об эксплуатации месторождений, согласовать их с главой государства и осуществить процедуру подписания договоров с компаниями.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РУДА, МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Похожие новости


Азербайджан выкупит долю иностранных подрядчиков в контракте на разработку ряда золотоносных и железорудных участков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]