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В китайском Гуанчжоу выявили 20 заболевших COVID-19 и закрыли район

В китайском городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей на COVID-19, сообщает в субботу Associated Press.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было "быстрым и сильным".

Предположительно, большинство выявленных в последнее время инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен "индийский штамм" коронавируса. Большинство среди остальных заболевших людей ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.

Вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали один новый подтвержденный случай и два бессимптомных случая.

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Тэги: КИТАЙ, ГОРОД, КОРОНАВИРУС, ЛОКДАУН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]