В Азербайджане спад случаев заражения COVID-19, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 164 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,723 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 242 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 7 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 903.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 323,617 тыс. человек (+419 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 203 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 004 теста на коронавирус (накануне 10 254 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 503,639 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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