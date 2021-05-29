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Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы и раненые

По меньшей мере, три человека погибли и еще 13 получили ранения при взрыве автобуса в городе Баграм провинции Парван в Афганистане, передает в субботу канал Tolo news со ссылкой на медиков и полицию.

Взрыв прогремел в субботу, когда автобус перевозил лекторов из Университета Аль-Берони.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]