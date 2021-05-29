Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы и раненые

По меньшей мере, три человека погибли и еще 13 получили ранения при взрыве автобуса в городе Баграм провинции Парван в Афганистане, передает в субботу канал Tolo news со ссылкой на медиков и полицию.

Взрыв прогремел в субботу, когда автобус перевозил лекторов из Университета Аль-Берони.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.