Взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы и раненые

По меньшей мере, три человека погибли и еще 13 получили ранения при взрыве автобуса в городе Баграм провинции Парван в Афганистане, передает в субботу канал Tolo news со ссылкой на медиков и полицию.
Взрыв прогремел в субботу, когда автобус перевозил лекторов из Университета Аль-Берони.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.
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