Вакцина американской компании Pfizer менее эффективна против "индийского штамма" коронавируса COVID-19, но все-таки защищает от него, передают европейские СМИ со ссылкой на исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже.
"Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта (коронавируса - ИФ), согласно результатам лабораторных испытаний", - сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.
В исследовании приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 - одну дозу вакцины AstraZeneca. Согласно исследованию, у получивших две дозы Pfizer в три раза снизилось количество антител против "индийского штамма", но их осталось все еще достаточно для защиты от вируса.
По словам Шварца, исследование показывает, что этот вариант приобрел частичную устойчивость к антителам.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "индийский штамм" зафиксирован в 53 странах и территориях.
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