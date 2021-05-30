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Здравоохранение 30.05.2021 00:51

Вакцина Pfizer менее эффективна против "индийского штамма" COVID-19 - исследование

Вакцина американской компании Pfizer менее эффективна против "индийского штамма" коронавируса COVID-19, но все-таки защищает от него, передают европейские СМИ со ссылкой на исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже.

"Несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта (коронавируса - ИФ), согласно результатам лабораторных испытаний", - сказал директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании приняли участие 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 - одну дозу вакцины AstraZeneca. Согласно исследованию, у получивших две дозы Pfizer в три раза снизилось количество антител против "индийского штамма", но их осталось все еще достаточно для защиты от вируса.

По словам Шварца, исследование показывает, что этот вариант приобрел частичную устойчивость к антителам.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "индийский штамм" зафиксирован в 53 странах и территориях.

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Тэги: США, ВАКЦИНА, ШТАММ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]