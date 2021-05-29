Армения постоянно стремится интернационализовать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в них третьи страны

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Армения постоянно стремится интернационализировать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в него другие страны.

Такое мнение Асадов высказал 28 мая в Минске на заседании Совета глав правительств СНГ. Выдержки из выступления премьера публикуются на сайте кабинета министров Азербайджана.

Коснувшись инцидента, который произошел 27 мая, премьер сказал, что группы вооруженных сил Армении попытались перейти государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района Азербайджана, в результате чего шестеро армянских военных были обезоружены и взяты в плен.

«У меня вопрос к и.о. вице-премьера Армении и к Вам, уважаемые коллеги. Что делали военные Армении в деревне Юхары Айрым Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики в 3 часа ночи 27 мая? И что они минировали на нашей территории?», - сказал А.Асадов, обратившись к членам Совета глав правительств СНГ.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона владеет всеми данными местности, где произошел инцидент, включая географические координаты точек (вплоть до секунд широты и долготы).

А.Асадов также обратил внимание к серьезным нестыковкам в заявлениях по инциденту, которые были сделаны исполняющим обязанности премьер-министра Армении и заместителем главы армянского Генштаба. «Армения всячески пытается интернационализировать этот вопрос и как всегда пытается вовлечь в эту ситуацию другие страны», - подчеркнул премьер Азербайджана.

Он также затронул ситуацию с разблокированием коммуникаций в регионе. По его мнению, «разблокировка транспортных путей и создание разветвленной сети коммуникационных артерий значительно усилит транспортный и экономический потенциал Южного Кавказа, а также откроет большие перспективы развития не только в регионе, но и на всем пространстве Содружества».

А.Азизов