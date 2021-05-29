В Кремле охарактеризовали как «насыщенные и конструктивные» переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле охарактеризовали как "насыщенные и конструктивные" проходящие в Сочи переговоры президентов России и Белоруссии.
"Это весьма конструктивная, насыщенная по содержанию встреча", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что "это одна из встреч в сфере постоянных российско-белорусских контактов на высшем уровне".
Песков напомнил "о союзническом характере" отношений России и Белоруссии. "Это делает постоянный характер таких контактов абсолютно необходимым, придает этому должное внимание и значение", - сказал он.
При этом, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в решении Александра Лукашенко остаться в Сочи с ночевкой нет ничего экстраординарного, он и раньше проводил там по несколько дней.
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