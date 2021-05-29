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СНГ 29.05.2021 21:53

В Кремле охарактеризовали как «насыщенные и конструктивные» переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле охарактеризовали как "насыщенные и конструктивные" проходящие в Сочи переговоры президентов России и Белоруссии.

"Это весьма конструктивная, насыщенная по содержанию встреча", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что "это одна из встреч в сфере постоянных российско-белорусских контактов на высшем уровне".

Песков напомнил "о союзническом характере" отношений России и Белоруссии. "Это делает постоянный характер таких контактов абсолютно необходимым, придает этому должное внимание и значение", - сказал он.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в решении Александра Лукашенко остаться в Сочи с ночевкой нет ничего экстраординарного, он и раньше проводил там по несколько дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]