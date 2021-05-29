Вопросы перехода к единой валюте не затрагивался на переговорах Путина и Лукашенко - Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали переход двух стран к единой валюте на переговорах в Сочи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не затрагивались (вопросы - ИФ)", - сказал Песков журналистам в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко с 28 мая находится в России с официальным визитом.