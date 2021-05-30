"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Лондонский футбольный клуб "Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.
В финальном матче в Порту футболисты "Челси" со счетом 1:0 взяли верх над другим представителем Англии, командой "Манчестер Сити". Гол на 42-й минуте провел Кай Хаверц.
"Челси" начал выступление в ЛЧ с основного раунда, где занял первое место в своей группе. Одним из соперников в группе был "Краснодар", у которого "Челси" в гостях выиграл со счетом 4:0, а дома с ним сыграл вничью - 1:1.
В 1/8 финала "Челси" по сумме двух встреч оказался сильнее испанского "Атлетико", в четвертьфинале - португальского "Порту", в полуфинале - испанского "Реала".
"Челси" выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории. Впервые турнир покорился ему в 2012 году. Также он является двукратным победителем Лиги Европы и - ныне не существующего турнира на Кубок обладателей кубков. Один раз "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА.
К победе в Лиге чемпионов-2020/21 "Челси" пришел под руководством 47-летнего немца Томаса Тухеля. Год назад Тухель привел французский "Пари Сен-Жермен" к финалу ЛЧ, где его команда уступила немецкой "Баварии".
Рекордсменом по числу выигранных турниров Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ей Кубка чемпионов) является "Реал" - 13 раз. Семь раз, в частности, турнир выигрывал итальянский "Милан", по шесть - "Бавария" и "Ливерпуль", пять раз - "Барселона".
Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции
Армения постоянно стремится интернационализовать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в них третьи страны
Баку поддерживает предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Асадов
Три рудных месторождения Азербайджана переданы в эксплуатацию турецким компаниям
Президент Азербайджана выделил 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей
Президент Алиев ознакомился со сданной в эксплуатацию станцией метро "8 ноября"
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции - СМИ
Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России - агентство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?