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Спорт 30.05.2021 09:01

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА

Лондонский футбольный клуб "Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

В финальном матче в Порту футболисты "Челси" со счетом 1:0 взяли верх над другим представителем Англии, командой "Манчестер Сити". Гол на 42-й минуте провел Кай Хаверц.

"Челси" начал выступление в ЛЧ с основного раунда, где занял первое место в своей группе. Одним из соперников в группе был "Краснодар", у которого "Челси" в гостях выиграл со счетом 4:0, а дома с ним сыграл вничью - 1:1.

В 1/8 финала "Челси" по сумме двух встреч оказался сильнее испанского "Атлетико", в четвертьфинале - португальского "Порту", в полуфинале - испанского "Реала".

"Челси" выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории. Впервые турнир покорился ему в 2012 году. Также он является двукратным победителем Лиги Европы и - ныне не существующего турнира на Кубок обладателей кубков. Один раз "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА.

К победе в Лиге чемпионов-2020/21 "Челси" пришел под руководством 47-летнего немца Томаса Тухеля. Год назад Тухель привел французский "Пари Сен-Жермен" к финалу ЛЧ, где его команда уступила немецкой "Баварии".

Рекордсменом по числу выигранных турниров Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего ей Кубка чемпионов) является "Реал" - 13 раз. Семь раз, в частности, турнир выигрывал итальянский "Милан", по шесть - "Бавария" и "Ливерпуль", пять раз - "Барселона".

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБОК, ПОБЕДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]