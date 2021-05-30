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Дальнее зарубежье 30.05.2021 10:54

Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России - агентство

Предложение объединить усилия в противодействии России содержится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, подготовленного европейской стороной и направленного на согласование в Вашингтон, сообщило агентство Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа, касающийся того, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира", - говорится в проекте заявления.

В нем также изложено, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Bloomberg напоминает, что саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе, а также обращает внимание, что за ним должна последовать женевская американо-российская встреча на высшем уровне.

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Тэги: ЕС, США, САММИТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]