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Дальнее зарубежье 30.05.2021 11:45

Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции - СМИ

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье в 05:01 по местному времени осуществил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ", сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

"Грузовик" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

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Тэги: КИТАЙ, КОСМОС, КОРАБЛЬ, СТЫКОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]