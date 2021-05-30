Минздрав Украины сообщает, что в стране за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 703 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 5 733 человека, умерли 84 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"30 мая 2021 в Украине зафиксировано 1703 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 85 детей и 10 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 330 человек; летальных случаев - 84; выздоровело - 5 733 человека", - сообщается на официальной странице Минздрава Украины в Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 29 мая было зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 2 201 472 человека, 50 472 пациента скончались, 2 036 148 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
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