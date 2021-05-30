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Внешняя политика 30.05.2021 11:28

Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турции Бакиром Шахином, сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Была подчеркнута важность сотрудничества между органами прокуратуры для развития этих отношений.

В ходе беседы был затронут опыт Турции в этой сфере, а также обсуждены реформы, проводимые в сфере работы прокуратуры в Азербайджане. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]