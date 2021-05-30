Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял делегацию во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турции Бакиром Шахином, сообщает сайт главы государства.

На встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Была подчеркнута важность сотрудничества между органами прокуратуры для развития этих отношений.

В ходе беседы был затронут опыт Турции в этой сфере, а также обсуждены реформы, проводимые в сфере работы прокуратуры в Азербайджане. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

А. Мамедов