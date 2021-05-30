В РФ выявлены максимальные с 19 марта более 9,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 694 случая, это максимальное значение с 19 марта, умерли за сутки 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 694 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 301 (13,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в России выявлено максимальное с 19 марта количество заболевших коронавирусом, тогда было зафиксировано 9 тыс. 699 новых случаев, по выздоровлении из больниц выписаны 7 тыс. 386 человек, от коронавируса умерли 355 пациентов.
Москва по-прежнему лидирует среди российских регионов по уровню прироста новых заболевших. По данным оперштаба, в столице зафиксировано 3 тыс. 719 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 скончавшихся и 2 тыс. 547 выздоровевших.
Наименьшее количество заболевших за сутки выявлено в Магаданской области - пять, в Туве - четыре, по одному заболевшему в Еврейской АО, в Ненецком и Чукотском АО.
Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 63 тыс. 442 случая коронавирусной инфекции, 121 тыс. 162 умерших и 4 млн 677 тыс. 870 выписанных.
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