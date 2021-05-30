В Армении осознают неизбежность Зангезурского коридора – Президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона должным образом анализирует вопросы, связанные с неизбежностью Зангезурского коридора.

"На первом этапе после войны Армения выразила протест по этому поводу. Однако недавно мне сообщили, что армянская сторона уже должным образом анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как вы знаете, сейчас обсуждения проходят в трехстороннем формате. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, и есть хорошие результаты", - сказал Алиев в воскресенье, принимая делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор играет большую роль для дальнейшего упрочнения отношений между Азербайджаном и Турцией в сфере транспорта.

"Зангезурский коридор обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном. Мы уже начали строительство железной дороги от Горадиза до границы с Арменией на освобожденных землях. Уверен, что в ближайшие два года, может, два с половиной года эта железная дорога заработает на полную мощность. Большая часть Нахчыванской железной дороги действует, недостающая часть будет построена. Важная часть Зангезурского коридора должна быть построена в Армении. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Турцией и Азербайджаном станет еще более прочной", - сказал Алиев.

А. Мамедов