Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибыл с визитом в Египет, чтобы обсудить темы, связанные с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.
Это - первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года, отмечается в сообщениях.
Газета The Times of Israel пишет, что Ашкенази во время переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, как ожидается, поднимет тему восстановления гражданской инфраструктуры в секторе Газа, сильно пострадавшей во время недавней израильской военной операции. Также министр обсудит вопрос укрепления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Кроме того, речь, как ожидается, пойдет о возможном обмене пленных палестинских боевиков на удерживаемых в секторе Газа израильтян.
Одновременно с этим визитом проводится и поездка руководителя египетской разведки Аббаса Камеля в Тель-Авив, где он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Камель проведет переговоры с палестинским руководством на Западном берегу Иордана.
В Армении осознают неизбежность Зангезурского коридора – Президент Азербайджана
Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции
Армения постоянно стремится интернационализовать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в них третьи страны
Три рудных месторождения Азербайджана переданы в эксплуатацию турецким компаниям
Президент Азербайджана выделил 20 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей
Президент Алиев ознакомился со сданной в эксплуатацию станцией метро "8 ноября"
В Азербайджане спад суточных случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентную ставку по кредитам
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?