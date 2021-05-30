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Дальнее зарубежье 30.05.2021 16:33

Израиль и Египет обсуждают восстановление Газы

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибыл с визитом в Египет, чтобы обсудить темы, связанные с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.

Это - первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года, отмечается в сообщениях.

Газета The Times of Israel пишет, что Ашкенази во время переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри, как ожидается, поднимет тему восстановления гражданской инфраструктуры в секторе Газа, сильно пострадавшей во время недавней израильской военной операции. Также министр обсудит вопрос укрепления режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Кроме того, речь, как ожидается, пойдет о возможном обмене пленных палестинских боевиков на удерживаемых в секторе Газа израильтян.

Одновременно с этим визитом проводится и поездка руководителя египетской разведки Аббаса Камеля в Тель-Авив, где он встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Также Камель проведет переговоры с палестинским руководством на Западном берегу Иордана.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]