Лавров в понедельник обсудит с главой МИД Португалии пути развития российско-португальских отношений

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва прибудет в Россию с рабочим визитом 31 мая, предстоят переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"31 мая состоится рабочий визит министра иностранных дел Португалии А.Сантуша Силвы в Российскую Федерацию. Это уже третья поездка А.Сантуша Силвы в Москву в качестве главы португальского внешнеполитического ведомства. Предстоят обстоятельные переговоры с министром иностранных дел РФ С.Лавровым", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте МИД РФ.

Переговоры призваны способствовать поддержанию позитивной динамики в политическом диалоге с Лиссабоном, отмечается на сайте. В ходе встречи планируется подробно обсудить двустороннюю повестку дня, наметить пути дальнейшего развития российско-португальских отношений.

"При рассмотрении торгово-экономических вопросов основной акцент будет сделан на более активном задействовании инвестиционного и научно-производственного потенциала двух стран при реализации совместных проектов с учетом перспективных наработок сотрудничества в области передовых технологий. Данная тема призвана стать центральной при подготовке очередной восьмой сессии Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству между РФ и Португальской Республикой", - уточняется в сообщении.

Важной составной частью визита португальского министра иностранных дел станет его участие совместно с Лавровым в открытии конференции по отношениям Россия-ЕС, организуемой Российским советом по международным делам совместно с посольством Португалии и представительством ЕС в Москве.

Также планируется провести открытый и конструктивный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов. Значительное место на переговорах будет отведено разговору о двустороннем сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере. Стороны затронут вопрос о возможности реализации в перспективе двустороннего перекрестного Года культуры, образования, науки и молодежных обменов, сообщили в МИД РФ.