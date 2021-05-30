В Азербайджане спад суточных случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 141 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,864 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 164 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 907.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 324,103 тыс. человек (+486 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 854 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 535 тестов на коронавирус (накануне 7 004 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 509,174 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов