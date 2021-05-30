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СНГ 30.05.2021 19:18

В Белоруссии зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом

В Белоруссии по данным на 30 мая зарегистрированы 393 тыс. 807 человек с положительным тестом на Covid-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.

По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1178 человек против 992 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 841 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 29 мая всего умерли 2 тыс. 831 человек.

С начала пандемии в Белоруссии выздоровели 384 тыс. 933 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 29 мая - 383 тыс. 380), суточный прирост - 1 тыс. 553.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 323 тыс. 672 теста.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]