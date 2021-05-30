В Белоруссии зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом

В Белоруссии по данным на 30 мая зарегистрированы 393 тыс. 807 человек с положительным тестом на Covid-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в воскресенье.
По данным Минздрава, суточный прирост инфицированных составил 1178 человек против 992 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 841 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 29 мая всего умерли 2 тыс. 831 человек.
С начала пандемии в Белоруссии выздоровели 384 тыс. 933 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 29 мая - 383 тыс. 380), суточный прирост - 1 тыс. 553.
За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 432 теста. Всего в стране проведено 6 млн. 323 тыс. 672 теста.
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