Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента Грузии

Политсовет самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в воскресенье принял решение о прекращении длившегося семь месяцев бойкота парламента.

"Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти", - заявил журналистам председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он отметил, что бойкот парламента был оправданным, так как "это была борьба против режима олигарха Бидзины Иванишвили, захватившего государство". "Мы не будем подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который подписали правящая партия и другие оппозиционные партии", - сказал Мелия.

Оппозиционные партии, получившие в ходе парламентских выборов в октябре 2020 года 60 из 150 депутатских мандатов, объявили бойкот парламенту под мотивом того, что якобы выборы были тотально сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Возник политический кризис, когда парламент не мог работать полноценно. В апреле оппозиционные партии, кроме ЕНД, прекратили бойкот и вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который дважды в марте и апреле посещал Тбилиси и встречался с лидерами политических партий Грузии.

На прошлой неделе Мелия находился в Киеве, где встречался с основателем ЕНД бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На встрече, по словам Мелии, обсуждалась стратегия партии по приходу к власти.