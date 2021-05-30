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Регион 30.05.2021 21:33

Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента Грузии

Политсовет самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в воскресенье принял решение о прекращении длившегося семь месяцев бойкота парламента.

"Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти", - заявил журналистам председатель ЕНД Никанор Мелия.

Он отметил, что бойкот парламента был оправданным, так как "это была борьба против режима олигарха Бидзины Иванишвили, захватившего государство". "Мы не будем подписывать документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который подписали правящая партия и другие оппозиционные партии", - сказал Мелия.

Оппозиционные партии, получившие в ходе парламентских выборов в октябре 2020 года 60 из 150 депутатских мандатов, объявили бойкот парламенту под мотивом того, что якобы выборы были тотально сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Возник политический кризис, когда парламент не мог работать полноценно. В апреле оппозиционные партии, кроме ЕНД, прекратили бойкот и вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который дважды в марте и апреле посещал Тбилиси и встречался с лидерами политических партий Грузии.

На прошлой неделе Мелия находился в Киеве, где встречался с основателем ЕНД бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. На встрече, по словам Мелии, обсуждалась стратегия партии по приходу к власти.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, БОЙКОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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