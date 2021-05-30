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Дальнее зарубежье 30.05.2021 19:40

Байден обещает затронуть на саммите в Женеве тему нарушений прав человека

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека.

"Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека", - сказал он в воскресенье в ходе выступления в Делавэре.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, встреча Путина и Байдена запланирована в Женеве на 16 июня.

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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, ПРАВОЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]