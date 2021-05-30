В ЦАР сообщили о гибели трёх россиян

Власти ЦАР сообщили о гибели трёх россиян в результате взрыва на севере страны, сообщает в воскресенье французская радиостанция RFI.

"Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство", - заявил представитель правительства ЦАР.

По его словам, ещё несколько человек, ранены. RFI не уточняет их гражданство.

RFI называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования: они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.