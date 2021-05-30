Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0729 RUR   0.0231 GBR   2.4 TRY   0.2009

Цена на нефть

26.05 $/bbl   WTI 66.21 0.14 Brent 68.87 0.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.05.2021 22:50

В ЦАР сообщили о гибели трёх россиян

Власти ЦАР сообщили о гибели трёх россиян в результате взрыва на севере страны, сообщает в воскресенье французская радиостанция RFI.

"Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство", - заявил представитель правительства ЦАР.

По его словам, ещё несколько человек, ранены. RFI не уточняет их гражданство.

RFI называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования: они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦАР, РОССИЯНЕ, ГИБЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]