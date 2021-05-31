Эстония и Россия приступят к обсуждению проблем, касающихся пограничных водоемов

Эстонско-российская комиссия по охране и использованию пограничных водоемов начнет в понедельник обсуждение проблем и предложений по сотрудничеству в области управления пограничными водоемами и их мониторинга.
Как сообщило министерство окружающей среды Эстонии, в ходе онлайн-совещаний, которые продлятся неделю, в частности, будет обсуждаться экология Чудского озера.
Также планируется согласовать предложения для межправительственной комиссии по пограничным водоемам на период 2021-2023 годов.
В рамках деятельности совместной комиссии пройдет вторая научно-практическая конференция, основные темы которой также входят в повестку дня совещаний.
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