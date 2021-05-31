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Регион 31.05.2021 09:14

Эстония и Россия приступят к обсуждению проблем, касающихся пограничных водоемов

Эстонско-российская комиссия по охране и использованию пограничных водоемов начнет в понедельник обсуждение проблем и предложений по сотрудничеству в области управления пограничными водоемами и их мониторинга.

Как сообщило министерство окружающей среды Эстонии, в ходе онлайн-совещаний, которые продлятся неделю, в частности, будет обсуждаться экология Чудского озера.

Также планируется согласовать предложения для межправительственной комиссии по пограничным водоемам на период 2021-2023 годов.

В рамках деятельности совместной комиссии пройдет вторая научно-практическая конференция, основные темы которой также входят в повестку дня совещаний.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ВОДОЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]