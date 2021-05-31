Яндекс покупает онлайн-магазин одежды KupiVIP

"Яндекс" сообщил о покупке интернет-магазина одежды KupiVIP.

Согласно пресс-релизу компании, сделка будет закрыта во II квартале - после одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы. Финансовые условия сделки и другие параметры не раскрываются.

Покупка KupiVIP позволит принадлежащему "Яндексу" маркетплейсу "Яндекс.Маркет" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

Сделка предусматривает, что в перспективе сервисы "Яндекс.Маркета" и KupiVIP будут интегрированы друг с другом. Так, товары из KupiVIP появятся на маркетплейсе "Яндекса", забирать их можно будет из постаматов и пунктов выдачи "Яндекс.Маркета", а сам интернет-магазин одежды будет подключен к сервису подписки "Яндекс Плюс".

Специализирующийся на продаже одежды и обуви интернет-магазин KupiVIP основан в 2008 году предпринимателем Оскаром Хартманном. Площадка предлагает товары более чем 1 тыс. модных брендов и сотрудничает с более чем 3 тыс. российских и зарубежных поставщиков. Также компания является оператором логистического комплекса в Московской области. KupiVIP работает в России, Белоруссии и Казахстане.

По данным CrunchBase, с момента основания KupiVIP привлек $119,6 млн инвестиций, инвесторами выступали такие фонды как Intel Capital, ЕБРР, Mangrove Capital Partners и др.

В РФ KupiVIP представлен компанией ООО "Приват Трэйд". В 2020 года выручка юрлица составила 1,19 млрд рублей, чистый убыток - 414,4 млн рублей.