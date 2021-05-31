Письмо с просьбой о помиловании летчика Ярошенко направлено президенту США Байдену - газета

Семья отбывающего наказание в американской тюрьме летчика Константина Ярошенко направила президенту США Джозефу Байдену письмо с просьбой помиловать россиянина, сообщает в понедельник газета "Известия".
"Письмо с просьбой о помиловании (Ярошенко - ИФ) было отправлено на имя Джо Байдена и в Минюст США 28 мая. С этим семье будет помогать адвокат Константина Алексей Тарасов, который также подтвердил необходимость обратиться напрямую к властям в Вашингтоне", - говорится в публикации.
В письме к главе Белого дома супруга Ярошенко Виктория подчеркнула, что семья летчика не теряет надежды вернуть его домой.
"Я хочу отметить, что я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки", - отмечается в прошении.
Супруга Ярошенко пояснила изданию, что уже обращалась с подобным письмом к предыдущим президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу, но ответа так и не дождалась.
Информированный источник сообщил газете, что идея обратиться к главе Белого дома в преддверии встречи лидеров РФ и США 16 июня в Женеве может способствовать возвращению Ярошенко на родину, пишут "Известия".
Как ранее сообщал "Интерфакс", Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.
В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.
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