Президент Эстонии встретится со Светланой Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетит в понедельник Эстонию.

Ее примет президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kajulaid), после чего состоится совместная пресс-конференция, сообщила пресс-служба главы государства.

Тихановскую примут также председатель парламента Юри Ратас (Juri Ratas), министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets), председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Marko Mihkelson).

Вечером Тихановская посмотрит театральную постановку "Error 403", посвященную протестам в Белоруссии. Режиссер спектакля - основатель Свободного театра Беларуси Николай Халезин.