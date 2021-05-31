Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 мая ЦБА установил 2,0738 манат/1EUR (27 мая - 2,0729 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 мая установил 0,0232 манат/1RUB (27 мая - 0,0231 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
В Армении осознают неизбежность Зангезурского коридора – Президент Азербайджана
Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции
Армения постоянно стремится интернационализовать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в них третьи страны
Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн - университет Джонса Хопкинса
В Азербайджане спад суточных случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Пхеньян обвинил США в двурушничестве и применении двойных стандартов за сделку с Сеулом по дальности ракет
Президент Эстонии встретится со Светланой Тихановской
Письмо с просьбой о помиловании летчика Ярошенко направлено президенту США Байдену - газета
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank
Yelo Bank реализовал менторский проект «Walk and Talk»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?