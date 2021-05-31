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ТЭК 31.05.2021 09:41

Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+, Brent - $69,09 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 в понедельник составляет $69,09 за баррель, что на $0,37 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты снизились в цене на $0,48 (0,7%) - до $68,72 за баррель. Июльский фьючерс, срок которого истек по завершении торгов, подорожал на $0,17 (0,2%) - до максимальных с 11 марта $69,63 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $66,72 за баррель, что на $0,4 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов снизилась на $0,53 (0,8%) - до $66,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

"Лучшим сценарием развития событий для альянса завтра является сохранение текущего курса и поддержание нынешних темпов смягчения (квот на добычу - ИФ)", - считает глава Vanda Insights Вандана Хари.

По ее словам, "недавние волны новых штаммов коронавируса и медленные темпы вакцинации говорят о том, что выход из пандемии во втором полугодии будет очень постепенным".

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в "Твиттере".

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 457.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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