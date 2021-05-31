Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank

AccessBank запускает новую депозитную кампанию.
В рамках кампании физические лица, которые впервые открывают в нашем банке депозитный счет в долларах США, помимо получения годового процентного дохода по депозиту, также получат бонус в размере до 0,5% от суммы депозита. Бонус будет зачисляться - по выбору клиента - на карту или расчетный счет в день открытия депозита.
Преимущества размещения депозита в AccessBank:
Бонус не распространяется на повторно открытые вклады клиентов, которые пополнили или закрыли свой сберегательный счет в банке после 19 апреля 2021.
Данная депозитная кампания будет действовать до 1 июля 2021.
Для дополнительной информации:
https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed-deposits/
Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
В Армении осознают неизбежность Зангезурского коридора – Президент Азербайджана
Президент Азербайджана принял генпрокурора Верховного суда Турции
Армения постоянно стремится интернационализовать приграничные вопросы с Азербайджаном и вовлечь в них третьи страны
Экономика РФ в ближайшие 5 лет будет расти темпами ниже среднемировых - АКРА
Нефть дорожает на ожиданиях встречи ОПЕК+, Brent - $69,09 за баррель
Число заражений COVID-19 в мире превысило 170 млн - университет Джонса Хопкинса
В Азербайджане спад суточных случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Пхеньян обвинил США в двурушничестве и применении двойных стандартов за сделку с Сеулом по дальности ракет
Президент Эстонии встретится со Светланой Тихановской
Письмо с просьбой о помиловании летчика Ярошенко направлено президенту США Байдену - газета
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?