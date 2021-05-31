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31.05.2021 10:01

Бонусы к долларовому депозиту в AccessBank

AccessBank запускает новую депозитную кампанию.

В рамках кампании физические лица, которые впервые открывают в нашем банке депозитный счет в долларах США, помимо получения годового процентного дохода по депозиту, также получат бонус в размере до 0,5% от суммы депозита. Бонус будет зачисляться - по выбору клиента - на карту или расчетный счет в день открытия депозита.

Преимущества размещения депозита в AccessBank:

  1. Вы становитесь клиентом банка со 100% иностранным капиталом
  2. Вы получаете выгодные проценты по депозиту
  3. Вклады, размещенные в банке, защищены Фондом Страхования Вкладов.

Бонус не распространяется на повторно открытые вклады клиентов, которые пополнили или закрыли свой сберегательный счет в банке после 19 апреля 2021.

Данная депозитная кампания будет действовать до 1 июля 2021.

Для дополнительной информации:

https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed-deposits/

Чтобы воспользоваться кампанией, достаточно обратиться в ближайший филиал AccessBank-а, позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151 или написать 055 440 01 51 в WhatsApp. Информация о продуктах также доступна на веб-сайте банка www.accessbank.azа также на страница банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]