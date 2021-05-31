В Париже всерьез обеспокоены сообщениями о возможной слежке за европейскими лидерами

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в понедельник заявил о необходимости проверить сообщения о возможной слежке за европейскими высокопоставленными должностными лидерами, поскольку это очень серьезная ситуация.
"Это чрезвычайно серьезно. Нужно проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - сказал Бон в эфире радиостанции "Франс-энфо".
Ранее датская государственная телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.
Как следует из сообщения, объектами шпионажа являлись в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.
Европейские СМИ напоминают, что в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал скандальные материалы о шпионаже американских спецслужб за рядовыми гражданами и правительствами ряда европейских стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Тогда выяснилось, что США вели прослушку телефонных разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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