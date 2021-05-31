Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.0232 GBR   2.4132 TRY   0.1983

Цена на нефть

28.05 $/bbl   WTI 66.32 -0.53 Brent 69.63 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.05.2021 13:02

Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии. Об этом сообщили сразу несколько европейских СМИ, в том числе датская общественная телерадиокомпанияDRи шведская SVT, немецкиеSuddeutsche Zeitung, NDR и WDR и другие СМИ.

Выводы о слежке за европейцами стали результатом расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало период 2012-2014 гг. Как следует из расследования, объектами шпионажа стали в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.

Представитель канцелярии канцлера Германии в ответ на запросы журналистов отказался от комментариев, заявив, что ему стало известно об этих утверждениях только тогда, когда его спросили о распространенной информации. Также не стали комментировать сообщение датской телерадиокомпании в АНБ, офисе директора Национальной разведки в Вашингтоне и датской службе военной разведки, пишут СМИ.

В то же время Штайнбрюк заявил немецкой телекомпании ARD, что считает это "политическим скандалом".

"Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран", - сказал он.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил шведской телекомпании SVT, что он "потребовал полной информации об этих вещах", а министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил телекомпании NRK, что "относится к этим обвинениям серьезно".

Сообщение было опубликовано незадолго до саммита ЕС-США в Брюсселе, который должен пройти 15 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]