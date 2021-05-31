Баку и Анкара обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере

Азербайджано-турецкий военный диалог высокого уровня пройдет в Баку 3 июня.

«На 13-ом заседании будут обсуждены нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Кроме этого, стороны также рассмотрят перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах.

Р.Ахмедов