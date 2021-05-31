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СНГ 31.05.2021 13:15

Лавров обещает ответ России на новые недружественные шаги со стороны ЕС

Россия открыта к равноправному взаимодействию с Евросоюзом, но неизбежно ответит на новые недружественные шаги со стороны Брюсселя, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - сказал Лавров в понедельник на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.

Министр подчеркнул, что "к такому равноправному и честному взаимодействию Россия неизменно открыта".

"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, "такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят".

"Но ответ обязательно последует", - заявил Лавров.

Министр в своем выступлении также выразил сожаление тем, что "американский зонтик привёл к утрате европейцами самостоятельности и просто утрате чувства реальности, и способности правильно оценить новые вызовы и оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов".

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]