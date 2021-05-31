Лавров обещает ответ России на новые недружественные шаги со стороны ЕС

Россия открыта к равноправному взаимодействию с Евросоюзом, но неизбежно ответит на новые недружественные шаги со стороны Брюсселя, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - сказал Лавров в понедельник на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.
Министр подчеркнул, что "к такому равноправному и честному взаимодействию Россия неизменно открыта".
"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", - отметил глава МИД РФ.
По его словам, "такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят".
"Но ответ обязательно последует", - заявил Лавров.
Министр в своем выступлении также выразил сожаление тем, что "американский зонтик привёл к утрате европейцами самостоятельности и просто утрате чувства реальности, и способности правильно оценить новые вызовы и оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов".
Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции
Визит Эрдоган в Азербайджан пройдет 14-16 июня
Баку и Анкара обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере
Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 19%, из Украины - вырос в 1,4 раза
НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане
Банки-агенты АИКГФ за январь-апрель удвоили ипотечное кредитование
Американские ученые утверждают, что нашли универсальное антитело к коронавирусам
На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на коронавирус
Вспышка внутренних случаев заражения COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун - Госкомздрав КНР
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?