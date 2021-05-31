Банки-агенты АИКГФ за январь-апрель удвоили ипотечное кредитование

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-апреле 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 134,8 млн манатов, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в апреле текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 37,3 млн манатов.

По данным ЦБА, АИКГФ за четыре месяца этого года рефинансировал кредитов на сумму 85,3 млн манатов (рост в 6 раз по сравнению с январем-апрелем 2020 года - ИФ).

Фонд в апреле текущего года получил из госбюджета Азербайджана 17,8 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.

В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде