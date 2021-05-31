Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей

Bakcell и волонтеры ASAN поздравили детей из малоимущих семей и детей шехидов, проживающих в деревнях Товузского района, с Международным днем защиты детей. Эта инициатива была осуществлена в рамках проекта «ASAN Məktub» (ASAN Письмо), организации «Волонтеры ASAN», с целью подарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения. Проект также помогает повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.
В результате, 20 детей пославших свои письма на сайт www.asanmektub.az получили игрушки, школьные принадлежности и другие подарки от Bakcell и социального проекта «ASAN Məktub».
Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения праздничных желаний детей.
Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.
Компания Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.
***
О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и решения для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.
Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции
Визит Эрдоган в Азербайджан пройдет 14-16 июня
Баку и Анкара обсудят вопросы расширения сотрудничества в военной сфере
Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 19%, из Украины - вырос в 1,4 раза
НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане
Банки-агенты АИКГФ за январь-апрель удвоили ипотечное кредитование
Американские ученые утверждают, что нашли универсальное антитело к коронавирусам
На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на коронавирус
Вспышка внутренних случаев заражения COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун - Госкомздрав КНР
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Иран и "шестерка" посредников добились успехов на переговорах в Вене, но важные вопросы еще не решены - МИД Ирана
Айвазян объяснил желание уйти в отставку с поста главы МИД Армении несогласием с действиями властей, противоречащими национальным интересам
Шойгу вновь провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?