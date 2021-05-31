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31.05.2021 13:09

Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей

Bakcell и волонтеры ASAN поздравили детей из малоимущих семей и детей шехидов, проживающих в деревнях Товузского района, с Международным днем защиты детей. Эта инициатива была осуществлена в рамках проекта «ASAN Məktub» (ASAN Письмо), организации «Волонтеры ASAN», с целью подарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения. Проект также помогает повысить уровень социальной ответственности и заботы в обществе.

В результате, 20 детей пославших свои письма на сайт www.asanmektub.az получили игрушки, школьные принадлежности и другие подарки от Bakcell и социального проекта «ASAN Məktub».

Долгосрочное сотрудничество позволило Bakcell и «ASAN Məktub» осуществить множество проектов и предоставило еще больше возможностей для исполнения праздничных желаний детей.

Мобильная связь для этого социального проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Компания Bakcell принимает активное участие в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, а также предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и решения для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]