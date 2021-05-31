Американские ученые утверждают, что нашли универсальное антитело к коронавирусам

Ученые Института Скриппса (Scripps Research, США) установили наличие перекрестного иммунитета к COVID-19 и другим коронавирусным инфекциям, циркулирующим среди людей и вызывающим обычную простуду, говорится в сообщении института.
"Универсальные антитела к коронавирусу могут стать отправной точкой для вакцин более широкого действия", - говорится в сообщении.
Универсальное антитело было обнаружено при исследовании образцов крови, собранных до пандемии, которые сравнивались с образцами пациентов с COVID-19.
В более поздних тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой произошла в начале 2000-х годов.
По данным ученых, это антитело, скорее всего, вырабатывается В-лимфоцитами, "запомнившими" простудный коронавирус и активизирующимися при инфицировании SARS-CoV-2.
"Еще один смертельный коронавирус, вероятно, снова появится в будущем, и когда это произойдет, мы хотим быть лучше подготовленными. Наша идентификация кросс-реактивного антитела против SARS-CoV-2 и более распространенных коронавирусов является перспективной разработкой на пути к вакцине или терапии широкого действия", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, иммунолога Денниса Бертона из Scripps Research.
Лаборатория Бертона также исследует широко нейтрализующие антитела, которые могут быть использованы для защиты от многих форм гриппа, который является еще одним вирусом, способным вызвать пандемию в будущем.
В новом исследовании команда использовала электронную микроскопию, чтобы понять, как кросс-реактивное антитело способно нейтрализовать целый ряд коронавирусов.
Установлено, что антитело связывается, главным образом, с устойчивой частью спайкового белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.
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