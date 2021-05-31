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ТЭК 31.05.2021 13:25

НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрывает дочернюю компанию в Азербайджане.

В объявлении ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan» отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

При этом компания не указывает причины закрытия.

Как сообщалось ранее, ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan" была зарегистрирована 2 марта 2018 года. Уставный капитал компании равен 10 тыс. евро.

Н.Аббасова

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Тэги: ARAMCO, «ДОЧКА», ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]