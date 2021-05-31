НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрывает дочернюю компанию в Азербайджане.

В объявлении ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan» отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.

При этом компания не указывает причины закрытия.

Как сообщалось ранее, ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan" была зарегистрирована 2 марта 2018 года. Уставный капитал компании равен 10 тыс. евро.

Н.Аббасова