НК Saudi Aramco закрывает «дочку» в Азербайджане

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрывает дочернюю компанию в Азербайджане.
В объявлении ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan» отмечается, что претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев.
При этом компания не указывает причины закрытия.
Как сообщалось ранее, ООО "ARAMCO Overseas Company Azerbaycan" была зарегистрирована 2 марта 2018 года. Уставный капитал компании равен 10 тыс. евро.
Н.Аббасова
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